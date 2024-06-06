«Вымоленное чудо»: 41-летняя певица Сати Казанова ждет ребенка

Сегодня певица Сати Казанова поделилась радостной новостью. Она готовится стать мамой. В своем личном микроблоге 41-летняя экс-солистка «Фабрики» продемонстрировала округлившийся живот, радостно заявив о том, что это для нее вымоленное чудо.

Судя по формам артистки, Сати уже скоро рожать, однако певица пока что не раскрывает примерную дату появления малыша на свет и его пол.

Источник фото: @SATIKAZANOVA

Подписчики в восторге от новости. Они активно поздравляют Казанову. В комментариях к публикации пользователи выражают свою радость и поддержку.

Звезда, напомним, уже почти 7 лет состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. За это время супруги продемонстрировали прочность в своих отношениях.

Интересно: первой встрече они друг другу не сильно понравились. Стефано вспоминал, что был не в настроении, даже если бы перед ним оказалась самая красивая в мире женщина. Однако судьба распорядилась так, что Сати стала его женой. Казанова же признавалась, что на момент знакомства с итальянцем она не искала отношений и уж тем более не думала о замужестве. Оба переживали личные драмы, поскольку были с разбитыми сердцами. Однако судьба свела их вместе, и теперь они готовятся стать родителями.