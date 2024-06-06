Принц Уильям признался, что больная раком Кейт Миддлтон идет на поправку

Принц Уильям сообщил о позитивном настрое своей супруги Кейт Миддлтон и её постепенном выздоровлении во время встречи с ветеранами, посвященной 80-й годовщине высадки в Портсмуте.

Принцесса Уэльская пропустила это важное мероприятие из-за онкологической болезни, что очень расстроило её. Уильям пояснил, что его супруга очень хотела присутствовать на этом мероприятии, так как оно связано с событиями, произошедшими в Нормандии много лет назад, и имеет для неё особое значение.

Бабушка принцессы по отцу работала на шпионской базе во время Второй мировой, где Алан Тьюринг взломал код «Энигмы», использовавшийся для шифрования секретных сообщений.

Принц прокомментировал состояние здоровья своей жены. Он заявил, что «все хорошо». Несмотря на сложный период, супруги стараются поддерживать позитивный настрой и уверены в скорейшем выздоровлении Кейт.