«Муж уходил по ночам из дома»: родные Заворотнюк заговорили после похорон актрисы

Прошло девять дней с момента кончины Анастасии Заворотнюк. Ее родные впервые сделали публичное заявление, поблагодарив всех поклонников и друзей за поддержку в трудный для них период.

Разрешали репетировать по ночам

Семья актрисы выразила искреннюю благодарность всем, кто поддерживал Анастасию в её тяжелой борьбе с онкологическим заболеванием. Они отметили, что добрые пожелания и теплые слова от поклонников играли важную роль для звезды, придавая ей силы и мужество. Особую благодарность родные выразили коллективу Татьяны Навки за их понимание и поддержку Петра Чернышева. Фигуристу разрешали репетировать только по ночам для того, чтобы он смог проводить все дневное время с женой.

Привозили экспериментальные лекарства

По ночам спортсмен покидал дом для того, чтобы заработать на лечение и готовиться к выступлениям, работая на износ. Семья Заворотнюк также отметила помощь многих неравнодушных людей. Некоторые люди привозили экспериментальные лекарства из-за границы, другие организовывали молебны за её здоровье. Эта поддержка и участие были для них бесценными в эти тяжелые времена.