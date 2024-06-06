«Чернышев увезет из России»: в Сети обсуждают судьбу младшей дочки Заворотнюк

Петр Чернышев рассматривает возможность переезда в Америку с пятилетней дочерью Милой после смерти его супруги Анастасии Заворотнюк.

Актриса, напомним, скончалась в конце мая, после 5-ти лет борьбы с раком мозга. Источники сообщают, что фигурист планирует переезд, чтобы огородить свою дочь от чрезмерного внимания публики. В 2001 году фигурист получил американское гражданство, когда готовился к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, что делает возможным его возвращение в Штаты.

Не будет проблем с работой

Переезд в США может предоставить Чернышеву и его дочери новую обстановку, необходимую после утраты супруги. Также за границей у Петра не будет проблем с работой, учитывая его опыт в режиссуре ледовых телешоу, накопленный за годы сотрудничества с Навкой.

Старшие дети Анастасии являются гражданами США. Это может упростить процесс адаптации для всей семьи. На данный момент ни Петр, ни старшие наследники артистки не комментировал эти предположения.