Xiaomi представила недорогой Redmi 13 со 108-мегапиксельной камерой

Redmi анонсировала новый смартфон Redmi 13, который стал первым в линейке компании, оснащённым 108-мегапиксельной основной камерой. Это устройство применяет передовые технологии, включая биннинг пикселей 9 в 1 и 3-кратный зум внутри сенсора, что позволяет получать изображения с высокой детализацией.

Можно делать потрясающие фотографии

Redmi 13 оснащён современным сенсором Samsung ISOCELL HM6 размером 1/1.67??, который обеспечивает чистые ночные фотографии и яркие HDR-изображения с отличной яркостью и чёткостью. С этим смартфоном можно делать потрясающие фотографии, будь то захватывающие пейзажи или ценные моменты с близкими. Для любителей селфи Redmi 13 оснащён улучшенной 13-мегапиксельной фронтальной камерой с кольцом мягкого освещения, которое использует дисплей для создания естественного и сбалансированного света.

Обеспечивает надёжную работу

Смартфон представлен в таких цветах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и Ocean Blue, который имитирует морскую рябь. Толщина устройства составляет всего 8,3 мм, что делает его лёгким и удобным в использовании. Redmi 13 имеет 6,79-дюймовый дисплей с частотой обновления до 90 Гц. Аккумулятор ёмкостью 5030 мАч обеспечивает надёжную работу в течение всего дня. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, что позволяет зарядить его до 100% всего за 62 минуты.

Пять минут зарядки дают до двух часов разговора. Работает гаджет на операционной системе Xiaomi HyperOS и оснащен MediaTek Helio G91, 3,5-мм разъёмом для наушников.

Цены начинаются от 179 долларов и варьируются в зависимости от региона. Redmi 13 сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и доступную цену, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ищущих высокое качество по разумной стоимости.