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«МК»: концерт Светланы Лободы на Дне города Даугавпилс закончился скандалом

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«МК»: концерт Светланы Лободы на Дне города Даугавпилс закончился скандалом
Знаменитости
Источник фото: @lobodaofficial

Светлана Лобода выступила на праздновании Дня города в Даугавпилсе (Латвия), что вызвало весьма неоднозначную реакцию у зрителей и скандал, сообщает «Московский комсомолец». 

В последние годы певица стала реже выступать, особенно после того, как заявила о своем намерении петь исключительно с украинским флагом. Это привело к отказу организаторов от ее услуг. Однако в этот раз артистка не выдвигала требований, но зрители заметили, что все хиты Лобода исполняла на русском. 

Не попадала в ноты

Одна из поклонниц отметила заметное снижение уровня выступления артистки. Зрители обратили внимание на её скромный концерт, а также на проблемы с голосом, что вызвало у них разочарование. Певица пела вживую, однако некоторые посчитали, что она не попадала в ноты. Это привело к тому, что большая часть аудитории была недовольна, а зрители покидали концерт, выражая возмущения. По мнению остальных, творчество украинской звезды заметно изменилось, причем не в лучшую сторону.

Информационное агентство «Informing»

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