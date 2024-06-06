«МК»: концерт Светланы Лободы на Дне города Даугавпилс закончился скандалом

Светлана Лобода выступила на праздновании Дня города в Даугавпилсе (Латвия), что вызвало весьма неоднозначную реакцию у зрителей и скандал, сообщает «Московский комсомолец».

В последние годы певица стала реже выступать, особенно после того, как заявила о своем намерении петь исключительно с украинским флагом. Это привело к отказу организаторов от ее услуг. Однако в этот раз артистка не выдвигала требований, но зрители заметили, что все хиты Лобода исполняла на русском.

Не попадала в ноты

Одна из поклонниц отметила заметное снижение уровня выступления артистки. Зрители обратили внимание на её скромный концерт, а также на проблемы с голосом, что вызвало у них разочарование. Певица пела вживую, однако некоторые посчитали, что она не попадала в ноты. Это привело к тому, что большая часть аудитории была недовольна, а зрители покидали концерт, выражая возмущения. По мнению остальных, творчество украинской звезды заметно изменилось, причем не в лучшую сторону.