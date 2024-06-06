Стало известно, как Сергей Жигунов простился с Анастасией Заворотнюк — в тайне от всех

Сергей Жигунов, который отказался комментировать смерть Анастасии Заворотнюк, столкнулся с волной критики. В то время как многие звезды выразили соболезнования семье покойной актрисы, актер предпочел оставаться в тени. Однако выяснилось, что критика в его адрес была необоснованной, так как артист нашел иной способ попрощаться с экс-возлюбленной.

Жигунов тайно посетил Покровский монастырь, возложив цветы на гроб Заворотнюк. Он сделал это без журналистов, стремясь не беспокоить близких умершей.

Роман Анастасии и Сергея начался на съемочной площадке «Моей прекрасной няни». Сперва актер не увидел в Анастасии талант, но вскоре полюбил её не только как актрису, но и как женщину. Они встречались с 2006 по 2008 годы, однако их отношения закончились, когда знаменитость оставила коллегу ради Петра Чернышева, за которого вышла вскоре замуж.