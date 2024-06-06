Певец Суровенко объяснил почему не хочет участвовать в телешоу «Суперстар»

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Суровенко отказался от участия в телешоу «Суперстар». Артист объяснил свое решение нежеланием участвовать в соревнованиях, а также привязывать себя к проекту, пишет сегодня The Voice.

Суровенко подчеркнул во время беседы с журналистами, что он не хочет соревноваться с другими и не желает, чтобы зрители ассоциировали его с проектом. По его словам, участие в шоу накладывает определенные обязательства, такие как постоянные съемки, которые он пока что не готов принять.

Певец также добавил, что он ценит свою свободу превыше всего и поэтому предпочитает заниматься тем, что ему по-настоящему нравится.