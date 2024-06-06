Певец Сергей Лазарев показал свою старшую внебрачную дочь

Сергей Лазарев недавно удивил поклонников. Он поделился неожиданной новостью. У артиста, как известно, есть двое детей: шестилетняя дочь Анна и девятилетний сын Никита, с которыми из-за частых гастролей певец видится не так часто, как хотелось бы.

Рассказал о «внебрачной дочери»

Недавно артист взял детей с собой на выступление в Турции для того, чтобы провести с ними больше времени. Ночью после окончания выступления Сергей сделал весьма неожиданное заявление в соцсетях, рассказав об еще одной старшей «внебрачной дочери». На железнодорожном вокзале Липецка, в ожидании поезда, Лазарев снял видеоролик с командой, на котором представил Соню Лазареву.

Певец пошутил, что она действительно похожа на него, назвав ее своей старшей дочерью. Однако, как оказалось, девочка является однофамилицей и частью команды Лазарева.