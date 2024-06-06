Ирину Шейк с обнаженным животом в компании дочери сняли папарацци

Ирина Шейк, знаменитая супермодель, успешно совмещает карьеру с воспитанием дочери Леи от Брэдли Купера. Расставшись в 2019 году после 4-летних отношений, бывшие сохранили теплые дружеские отношения и делят опеку над дочерью пополам, не прибегая к помощи няни.

Недавно модель была замечена в Нью-Йорке, забирая дочку из школы. В этот день звезда подиумов выбрала спортивный total black образ. Она одела топ-бюстье, облегающие леггинсы, куртку оверсайз, носки Nike, кроссовки. Образ Ирина дополнила солнцезащитными темными очки и серьгами.

Источник фото: thevoicemag.ru

Лея была одета в голубую футболку, шортики с воланами, кроссовки, носки с принтом. Шейк несла фисташковую кофту и розовый рюкзак Леи.

По просьбе дочери, она зашла с ней в магазин, где купила мороженое и иные угощения. Лея при этом несла щенка породы черный йорк.