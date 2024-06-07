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Представитель Надежды Кадышевой рассказал о невероятном богатстве певицы

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Представитель Надежды Кадышевой рассказал о невероятном богатстве певицы
Знаменитости
Источник фото: @kadyshevanadezda

Недавно Прохор Шаляпин заявил о том, что Надежда Кадышева является одной из самых богатых певиц в России. Это утверждение вызвало интерес в музыкальной среде. Представитель народной артистки ответил на такое заявление с юмором: 

«Надежду Никитичну действительно можно назвать самой богатой певицей. У неё есть самый богатый репертуар», — сказал Григорий изданию «Абзац».

Кадышева стала реже появляться на публике с начала пандемии. Несмотря на это, весной этого года она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» выступала в Москве. Последнее крупное выступление исполнительницы прошло 12 июня 2023 года на концерте в честь Дня РФ. 

Эти редкие появления на публике породили слухи о возможных проблемах со здоровьем 65-летней артистки. Однако муж певицы Александр Костюк поспешил развеять слухи. По его словам, Надежда Никитична чувствует себя прекрасно, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом.

Информационное агентство «Informing»

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