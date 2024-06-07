Онкобольная Миддлтон планирует устроить своим детям лучшее в жизни лето

СМИ поделились новыми подробностями о Кейт Миддлтон. Сообщается, что, несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, принцесса Уэльская стремится устроить своим детям лучшее в жизни лето. Согласно данным британских инсайдеров, на фоне серьезного заболевания Кейт желает проводить больше времени с близкими.

Этим летом она планирует полностью посвятить себя детям, стараясь сделать их отдых незабываемым. Летний период всегда был особенно важен для пары, стремящейся оградить наследников от внимания общественности.

Анонимные источники отмечают, что несмотря на активное участие Миддлтон в различных детских мероприятиях, химиотерапия может ограничить ее активность. Однако сама принцесса полна решимости сделать всё возможное, чтобы получить яркие впечатления этим летом.