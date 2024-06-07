Киркоров отказался поддерживать блогера Даву в борьбе за 13 миллионов рублей

На съемках программы «Маска» Филипп Киркоров вызвал резонанс, назвав Давида Манукяна пираньей. Это произошло, когда Валерия, также член жюри, предположила, что под костюмом Акулы скрывается новосибирский блогер. В ответ поп-король заявил, что он первым сольет этого участника, добавив, что Манукян знает причину его неприязни.

Давид и его напарник Арман Давтян дошли до финала телешоу «Сокровища императора», которое снимается в Китае.

Окончание соревнования между тремя парами артистов будет показано 9 июня

По информации пресс-службы ТНТ, окончание соревнования между тремя парами артистов будет показано 9 июня. Накануне финального испытания участников ждет сюрприз. В проект вернутся выбывшие участники, включая Киркорова. Им предстоит решить, какая из пар получит преимущество.

Несмотря на дружбу с Давидом, Филипп отказался поддержать его команду, заявив, что они справятся без его помощи.

До финала, отметим, дошли три команды. Это Давид Манукян и Арман Давтян, Мария Миногарова и Парур Хачатуров, Евгений Ершов и Елена Путылина. В борьбе за приз в 1 млн юаней (13 млн рублей) участникам пришлось проходить испытания на силу, коммуникабельность, ловкость, погружаясь в традиции КНР, пишет НГС.