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Киркоров отказался поддерживать блогера Даву в борьбе за 13 миллионов рублей

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Киркоров отказался поддерживать блогера Даву в борьбе за 13 миллионов рублей
Знаменитости
Источник фото: @f.kirrkorov

На съемках программы «Маска» Филипп Киркоров вызвал резонанс, назвав Давида Манукяна пираньей. Это произошло, когда Валерия, также член жюри, предположила, что под костюмом Акулы скрывается новосибирский блогер. В ответ поп-король заявил, что он первым сольет этого участника, добавив, что Манукян знает причину его неприязни. 

Давид и его напарник Арман Давтян дошли до финала телешоу «Сокровища императора», которое снимается в Китае. 

Окончание соревнования между тремя парами артистов будет показано 9 июня

По информации пресс-службы ТНТ, окончание соревнования между тремя парами артистов будет показано 9 июня. Накануне финального испытания участников ждет сюрприз. В проект вернутся выбывшие участники, включая Киркорова. Им предстоит решить, какая из пар получит преимущество. 

Несмотря на дружбу с Давидом, Филипп отказался поддержать его команду, заявив, что они справятся без его помощи. 

До финала, отметим, дошли три команды. Это Давид Манукян и Арман Давтян, Мария Миногарова и Парур Хачатуров, Евгений Ершов и Елена Путылина. В борьбе за приз в 1 млн юаней (13 млн рублей) участникам пришлось проходить испытания на силу, коммуникабельность, ловкость, погружаясь в традиции КНР, пишет НГС.

Информационное агентство «Informing»

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