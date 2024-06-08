«За туманами»: Певец Дмитрий Маликов снялся с молодой невестой

Дмитрий Маликов представил зрителям новый музыкальный видеоклип на песню «За туманами». Презентация состоялась на Ютуб, одной из самых популярных платформ.

В клипе певец воплощает образ жениха

В этом клипе певец воплощает образ жениха, символически вступающего в брак с прекрасной невестой. Композиция появилась благодаря сотрудничеству певца с композиторами Иваном Линковским и Вячеславом Бодолика, а текст написала Мария Якубовская. Новый трек доступен для прослушивания на всех главных музыкальных платформах РФ.

Поклонники Маликова выразили восторг в комментариях к клипу. Они считают, что «За туманами» имеет шансы стать хитом, а также одной из самых популярных свадебных песен.