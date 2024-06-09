Дочь Заворотнюк заявила, что мама помогает ей сверху

29 мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк, которая долго боролась с агрессивной формой рака головного мозга. Ее уход стал тяжелым ударом для всей семьи, особенно для дочери Анны. Близкие выразили благодарность врачам и всем тем, кто поддерживал актрису в это трудное время.

Анна открыто делится своими переживаниями с подписчиками

Анна, стремясь не замыкаться в себе, открыто делится своими переживаниями с подписчиками в соцсетях. Она верит, что ее мама теперь помогает ей сверху, а также будет вести ее через всю жизнь.

Недавно модель опубликовала трогательное обращение к матери, обещая ей быть счастливой, никогда не сдаваться.

Процесс переживания утраты девушке нелегко дается. Она ежедневно пересматривает архивные семейные фото, делясь ими со своими подписчиками. Столкнувшись с трудностями в поисках семейных альбомов, Анна была уверена, что мама помогла ей найти их в самый нужный момент.