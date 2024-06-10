Дибров раскрыл секрет семейного счастья: качать порно и устраивать ролевые игры

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл секрет своего успешного брака с молодой женой. Он утверждает, что многие мужчины даже не стараются сохранить интерес женщин к себе. Дибров отмечает, что мужчины сегодня не уделяют достаточно внимания своим партнерам.

Он рассказал, как старается привлечь внимание своей супруги, включая организацию романтических свиданий и заботу о ней. По словам ведущего, чтобы сохранить интерес избранницы, можно купить ей красивое белье, пригласить в отель, скачать порно и устроить ролевые игры.

Дибров высказался также о Юлианне Карауловой, ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Он выразил свои мысли о низкой ставке выигрыша и отсутствии звездных участников, что, по его мнению, могло бы привлечь еще больше внимания к передаче.