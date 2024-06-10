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Певица Вера Брежнева снялась на новом фото с тремя сестрами и матерью

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Певица Вера Брежнева снялась на новом фото с тремя сестрами и матерью
Знаменитости
Источник фото: @ververa

Вера Брежнева поделилась в соцсетях удивительным семейным моментом, отмечая день рождения матери, которой исполнилось 72 года. На фото видно, как она отмечает праздник вместе со своими тремя сестрами. Под постом сразу же посыпались восторженные комментарии от ее подписчиков, которые восхищаются красотой девушек и особенно именинницы.

Источник фото: @ververa

Брежнева неоднократно подчеркивала, что она также стремится сохранить юношескую свежесть в зрелом возрасте. Она опровергла слухи о пластических операциях матери, объясняя, что секрет молодости кроется в генетике. 

По мнению поклонников, мать Веры перестала стареть десятилетие назад, что подтверждает ее отличную наследственность.

Информационное агентство «Informing»

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