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Нетребко снялась под дождем в откровенных позах на улицах Милана

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Нетребко снялась под дождем в откровенных позах на улицах Милана
Знаменитости
Источник фото: @Anna_Netrebko_Yusi_Tiago

Анна Нетребко поразила поклонников, представившись в откровенных позах под дождем. Она опубликовала новые снимки в своем личном микроблоге, где в коротких шортах и жилете с глубоким декольте позирует на улицах Милана.

Фанаты не смогли остаться равнодушными. Они оживленно прокомментировали публикацию певицы. Подписчики отметили изменения во внешности артистки за последние годы, заметив, что она стала еще стройнее и подтянутее. Сама оперная дива призналась, что она давно пересмотрела свой образ жизни, уделяя больше внимания физическим упражнениям и рациону.

Источник фото: @Anna_Netrebko_Yusi_Tiago

У Анны есть 15-летний сын от предыдущего брака с баритоном из Уругвая. Несмотря на то, что она еще не официально замужем за Юсифом Эйвазовым, полностью посвящает себя воспитанию мальчика, у которого диагностирован аутизм.

Информационное агентство «Informing»

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