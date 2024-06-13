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Тарасов нелестно высказался о голом наряде Бузовой — был в шоке

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Тарасов нелестно высказался о голом наряде Бузовой — был в шоке
Знаменитости
Источник фото: @tarasov23

В начале июня 2024 года Ольга Бузова оказалась в центре скандала после своего выступления в Уфе на День защиты детей. Певица вышла на сцену в откровенных чулках и боди, что вызвало волну негодования среди зрителей и чиновников Башкирии. Рустем Ахмадинуров, один из представителей власти, отметил, что подобный образ был абсолютно неуместен для такого праздника. 

Дмитрий признался, что не отправил бы своих детей на выступление Бузовой

Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги, был шокирован, узнав о случившемся. По его мнению, напряженный график Бузовой иногда мешает ей осознавать, для какой аудитории она выступает. Тарасов признался, что не слышал о скандале и не видел наряда певицы до тех пор, пока Алена Жигалова, ведущая программы, не показала ему ролик с концерта. Увидев кадры, Дмитрий признался, что не отправил бы своих детей на это выступление. 

После этого инцидента бывшие супруги встретились на спортивном мероприятии, что стало неожиданностью для Тарасова. Он отметил, что старается избегать таких пересечений, так как они ему не нужны. 

Позднее Ольга Бузова публично извинилась за свой неуместный наряд, добавив, что у зрителей был выбор, на выступление какого артиста идти. Она подчеркнула, что её сценические образы всегда яркие и обсуждаемые.

Информационное агентство «Informing»

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