Звезда телесериала «Слово пацана» Кемстач высказался о конкуренции с Минекаевым

Леон Кемстач участвовал в церемонии вручения премии АПКиТ за лучшего киноактера, где также были номинированы Иван Янковский и Рузиль Минекаев из телесериала «Слово пацана». Победу одержал Минекаев.

Леон Кемстач отметил, что у коллег нет конкуренции

Кемстач подчеркнул, что он совершенно не расстроился из-за поражения, выразив уважение к коллегам. Он отметил, что у них нет конкуренции, поэтому он старается учиться у Минекаева, Петрова, Янковского.

Сериал стал лидером по количеству наград. Всего их было 9. Он признан лучшим сериалом, а Рузиль — лучшим актером. Кроме того, фильм принес создателям победы в номинациях за режиссуру, монтаж, сценарий, костюмы, кастинг, а также второстепенные роли.