Пользователи Сети обсуждают резкие слова Баскова в адрес Погребняк: «Это не по-мужски»

На днях разгорается новый скандал, связанный с выступлением на музыкальной премии. Ведущий Николай Басков пошутил на сцене о том, что видит впервые Ольгу Бузову полностью одетой. Эта шутка не осталась без ответа со стороны артистки, которая выразила сомнения в качествах артиста как ведущего.

Обвинил коллегу в деградации

Спор позже перешел на платформы соцсетей, где на стороне Ольги выступила Мария Погребняк. Блогерша призвала к бойкоту Баскова, вызвав его острую реакцию. В ответном заявлении певец обвинил коллегу в распущенности и деградации, призывая женщин вести себя достойно для того, чтобы их уважали.

Реакции пользователей были разнообразными. Некоторые юзеры поддержали Николая, считая шутку недооцененной, другие подписчики осудили поведение исполнителя как неуместное и не мужественное.