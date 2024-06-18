«Жалкая попытка быть необычной»: фото Кристины Асмус в банном халате раскритиковали в сети

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус обычно купается в комплиментах подписчиков, публикуя свои свежие фото. Но ее новый снимок большинству пользователей сети не понравился - актрисе театра и кино прилично «прилетело». Комментариев с не самым приятным содержанием под публикацией в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) накопилось немало.

Кристина Асмус опубликовала фото, на котором позировала, сидя у бассейна в длинном белом банном халате. В руках она держала надкусанное красное яблочко. Косметики на лице исполнительницы роли Вари в сериале «Интерны» не было.

Однако ее короткая стрижка, которая ранее шокировала многих поклонников, никуда не делась.

«Как мальчик», «Лет 15 добавила себе с этими волосами», — пишут они.

Асмус уже не способна удивить искушенную аудиторию

Другие обратили внимание на то, что Асмус уже не способна удивить искушенную аудиторию.

«Все страшнее и грубее, все более отталкивающе», «Какой неудачный образ. Жалкие попытки быть «необычной». Печально», — изложили, что думают, подписчики 36-летней Кристины Асмус.

Ранее известный стилист заявил, что новый имидж актрисы можно охарактеризовать фразой «напилась и подстриглась сама», передает «Лента.ру».