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Яна Поплавская заявила, что отмена спектакля с Хаматовой является расплатой за предательство

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Яна Поплавская заявила, что отмена спектакля с Хаматовой является расплатой за предательство
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская / Сообщество ВКонтакте

Яна Поплавская в интервью «Абзацу» высказалась в отношении спектакля Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Спектакль, который должен был пройти в Латвии на русском языке, вызвал недовольство у местной публики.

Эмигранты не станут «своими» в чужой стране никогда, и там их не любят

Как отметила актриса, эмигрировавшие артисты сталкиваются с трудностями за границей из-за языкового барьера, поэтому они и вынуждены критиковать родину ради своей личной материальной выгоды. По мнению Поплавской, эмигранты не станут «своими» в чужой стране никогда и там их не любят.

Особенно жестко высказалась Яна о Чулпан, обвиняя ее в жалобах на жизнь и акценте на деньгах. 

Поплавская также подчеркнула, что эмигранты потеряли честь, поэтому жалуются, так как цена их предательства оказалась низкой.

К слову, спектакль Крымова, рассказывающий о жизни артистов, покинувших РФ после начала СВО, вызвал резонанс. Зрители потребовали его переноса либо отмены.

Информационное агентство «Informing»

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