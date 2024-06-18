Журналисты Леди Mail.ru рассказали о любимых мужчинах актрисы Ирины Пеговой

Ирина Пегова успешно строит карьеру в кинематографе, завоевав признание зрителей и найдя любовь. Недавно портал LadyMail.ru рассказал о ее романах.

В 25 лет Пегова познакомилась с актером Дмитрием Орловым, который стал ее мужем. В браке родилась дочь Татьяна. Спустя восемь лет пара развелась, но им удалось наладить отношения ради ребенка.

В 2013 году Пегова начала встречаться с актером Сергеем Кемпо, но их роман продлился год. Затем она была связана с Анатолием Лобоцким, но этот союз также оказался недолговечным. В 2015 году у Пеговой завязались отношения с танцовщиком Евгением Раевым, с которым они стали призерами чемпионата по бальным танцам и снялись в клипе Леонида Агутина.

Сейчас неизвестно, с кем встречается Пегова, но недавно она намекнула, что ее сердце несвободно.