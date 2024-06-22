Певица Саша Савельева поделилась секретом счастливого брака со своим супругом

Саша Савельева раскрыла в соцсетях секрет счастливого и долгого брака с мужем Кириллом Сафоновым. Пара, поженившаяся в 2010 году, прошла через много трудностей, но всегда находила общий язык.

С супругом много разговаривает

Как подчеркивает экс-солистка группы «Фабрика», ключом к крепким отношениям является желание понимать друг друга и слышать. Она отметила, что они с супругом много разговаривают, не держат эмоции, стараются быть нежными, бережно относится друг к другу. Часто работая вместе, супруги укрепляют свой сложившийся крепкий союз, что также играет немаловажную роль.

Несмотря на открытость, Саша бережно относится к приватности. Лицо сына Леона до сих пор не появлялось на публике, что демонстрирует желание Савельевой защитить личное пространство семьи.