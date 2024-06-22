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Названы продукты, употребление которых повышает либидо у мужчин

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Названы продукты, употребление которых повышает либидо у мужчин
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Монктона в Канаде, выявило интересную связь между потреблением определенных продуктов и уровнем тестостерона у мужчин. 

Продукты, богатые полифенолами, могут способствовать повышению уровня тестостерона

Результаты работы, опубликованные в авторитетном журнале «Nutrients», подчеркивают важность полифенолов для мужского здоровья. Продукты, богатые полифенолами, могут способствовать повышению уровня тестостерона. К ним относятся: зеленый чай, бобовые, томаты, сельдерей, грейпфрут, черника, вишня, орехи, шпинат, брокколи, лен, виноград.

Тестостерон играет важную роль в мужском организме. Его функции: развитие вторичных половых признаков, регуляция мышечной массы, контроль обмена веществ. 

С возрастом уровень тестостерона естественно снижается. Начинается снижение примерно с 30 лет. Снижение при этом составляет около 1% в год. Последствия включают уменьшение мышечной массы, увеличение жировых отложений, снижение либидо, раздражительность, слабость.

Данное исследование открывает новые перспективы в области диетологии и мужского здоровья. Включение в рацион продуктов, богатых полифенолами, может стать эффективным способом поддержания оптимального уровня тестостерона и, как следствие, улучшения общего самочувствия мужчин.

Нужно отметить, что для получения точных рекомендаций по питанию необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом, учитывая индивидуальные особенности организма.

Информационное агентство «Informing»

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