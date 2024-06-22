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Учёные назвали топ-2 продукта, снижающих тревожные расстройства

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Учёные назвали топ-2 продукта, снижающих тревожные расстройства
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Новое исследование проливает свет на неожиданную связь между кишечником и тревожными расстройствами, открывая потенциально революционный подход к лечению этих распространенных психических проблем. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 300 миллионов человек во всем мире страдают от тревожных расстройств, и эта цифра продолжает расти. Тревожность уже затрагивает каждого третьего жителя планеты, что делает поиск эффективных методов лечения критически важным.

Новейшие исследования указывают на то, что корень тревожных расстройств может находиться не только в мозге, но и в кишечнике. Ученые обнаружили, что определенные бактерии в кишечнике могут играть ключевую роль в развитии тревожности и панических атак.

Медицинские эксперты рекомендуют улучшать работу кишечника как способ борьбы с тревожными расстройствами

Основываясь на этих открытиях, медицинские эксперты рекомендуют улучшать работу кишечника как способ борьбы с тревожными расстройствами. Одним из эффективных методов является изменение диеты. В частности, рекомендуется сократить потребление мяса, увеличить потребление овощей, особенно зеленых, включить в свой рацион больше кисломолочных продуктов, таких как кефир и йогурт. Эти продукты не только способствуют улучшению работы кишечника, но и могут положительно влиять на психическое здоровье, помогая создавать хорошее настроение и снижать проявления тревожности, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

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