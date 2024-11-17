Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья Андрейченко объяснила, почему отправила дочь в психбольницу

Актриса Наталья Андрейченко, 68-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», в рамках шоу «Эксклюзив» на Первом канале, гостьей которого она стала, рассказала, почему ей пришлось отправить собственную дочь в психиатрическую больницу.

Артиста дважды побывала замужем. В браке с австрийским актером Максимилианом Шеллом у Натальи родилась дочь Настасья. Еще когда девочка была маленькой, мать стала замечать, что у нее не все в порядке с психикой. Андрейченко предположила, что проблемы у нее возникли по линии отца.

В детстве Настасье часто казалось, что она кого-то зарезала посредством ножа

Наталья была обеспокоена поведением дочери и решила вызвать к ней медиков. После осмотра пациентки те заявили о необходимости госпитализации в психиатрический стационар.

В клинике Настасья пробыла долго, затаив обиду на мать. Когда дочь вернулась, жизнь Андрейченко превратилась в сущий кошмар. Актриса часто просыпалась посреди ночи и видела перед собой дочь, склонившуюся над ней с ножом. Это сказалось на психологическом состоянии актрисы, воплотившей образ Леди Совершенство.

Наталья начала срываться на дочери и обвинять ее.

В настоящее время Настасья живет в Австрии. Она на препаратах, которые выписали ей врачи. Без них жить нормально она не может. Андрейченко периодически созванивается с наследницей, передают «Страсти».