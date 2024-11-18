Сахарный диабет: возьмите здоровье в свои руки

Число людей, страдающих диабетом, растет во всем мире с тревожной скоростью. Согласно новым статистическим данным, опубликованным на днях в журнале The Lancet, за последние 30 лет уровень заболеваемости вырос вдвое. Авторы исследования при этом подчеркнули, что ими проведен первый глобальный анализ числа случаев диабета, так как были охвачены все страны мира.

Основными причинами увеличения уровня заболеваемости эксперты называют несколько факторов.

Неправильное питание

Употребление обработанных продуктов и сладких напитков приводит к резистентности к инсулину.

Малоподвижный образ жизни

Многие люди предпочитают после работы «зависать» в интернете, жертвуя физической активностью. Нехватка последней приводит к развитию диабета.

Недостаток солнечного света

Дефицит витамина D, связанный с недостатком солнечного света в холодное время года, назван учеными одним из факторов риска.

Диабет стал глобальной проблемой. Но помните: ваше здоровье в ваших руках! Вы существенно снизите риски развития заболевания, если последуете советам доктора Роджера Сехельта, врача интенсивной терапии, пульмонолога и сомнолога в Optum California.

Тренд на здоровое питание никак не может перебить тренд на фастфуд. И это серьезная проблема.

Чтобы снизить риск развития диабета, специалист рекомендует употреблять больше свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, включать в свой день умеренные физические упражнения, а также сходить к своему врачу и проконсультироваться на предмет приема витаминов. Помимо этого, стоит существенно сократить употребление сладостей, а также продуктов со скрытым сахаром в составе. К их числу относятся и сладкие напитки.