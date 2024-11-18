Ученые назвали напитки, употребление которых с «тяжелой» пищей поможет нейтрализовать вредное воздействие жиров на сосуды

Люди, привыкшие «заедать» стресс бутербродами, гамбургерами, чипсами или мороженым, могут защититься от губительного воздействия жиров на организм, особенно на кровеносные сосуды. И поможет им в этом употребление одного из двух популярных напитков - какао или зеленого чая.

Это следует из результатов нового исследования Бирмингемского университета (Великобритания). Его результаты опубликованы 18 ноября 2024 года в журнале Food & Function.

Какао и зеленый чай богаты полезными флаванолами. Если их употреблять вместе с жирной пищей, они нейтрализуют ее вред.

«Известно, что флаванолы полезны для здоровья, в частности, для регулирования артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы», - говорит Розалинд Бэйнхэм, научный сотрудник университета.

В ходе своей работы ученые предлагали молодым и здоровым людям съедать два круассана с маслом, полтора ломтика сыра чеддер и полпинты цельного молока на завтрак. Часть из них употребляла еще и напитки с высоким или низким содержанием флаванолов.

Снижение функции кровеносных сосудов в условиях стресса

Затем испытуемых подвергли стрессовому математическому тесту, аналогичному тому, с которым люди могут столкнуться в повседневной жизни.

У добровольцев, употреблявших жирную пищу с напитком с низким содержанием флаванола, наблюдалось снижение функции кровеносных сосудов в условиях стресса. Такое снижение функции сохранялось до 90 минут после теста.

Однако напиток с высоким содержанием флаванола предотвратил подобное снижение. Функция кровеносных сосудов была значительно выше в группе, которая пила какао с высоким содержанием флаванола, по сравнению с группой с низким содержанием флаванола.

Таким образом, отмечает автор исследования Катарина Рендейро, употребление в пищу богатых флаванолами напитков может стать инструментом для смягчения воздействия неправильного выбора продуктов на сердечно-сосудистую систему.