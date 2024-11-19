Информинг » В России » Москва » СМИ: София Ротару продает за 65 млн рублей квартиру в Москве, подаренную Юрием Лужковым

СМИ: София Ротару продает за 65 млн рублей квартиру в Москве, подаренную Юрием Лужковым

Image 16+
СМИ: София Ротару продает за 65 млн рублей квартиру в Москве, подаренную Юрием Лужковым
Москва / Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинская певица София Ротару решила избавиться от своей недвижимости в Москве. Знаменитая артистка выставила на продажу трехкомнатную квартиру, которую когда-то получила благодаря бывшему мэру столицы Юрию Лужкову, узнала и рассказала «Экспресс-газета».

Городничий тогда на одном из светских приемов был удивлен, что звезда такой величины не имеет своего жилья в столице России и, приезжая в город, вынуждена останавливаться в гостиницах.

Недвижимость звезды советской эстрады расположена на Зоологической улице. Вначале Ротару в объявлении, поданном 24 октября сего года, запросила за квартиру площадью 122 квадратных метра 70 миллионов рублей. На такую цену никто не пристал. Сейчас жилье Софии Михайловны продается за 65 миллионов рублей.

Квартира в Москве Софии Ротару досталась почти даром

Ольга Коняхина, бывший директор исполнительницы песни «Лаванда», напомнила журналистам, что бывший московский градоначальник Юрий Лужков выделил Ротару квартиру на льготных условиях - фактически, недвижимость досталась ей «почти даром».

Когда Ротару бывала в Москве, она жила в этой квартире. Коняхина часто у нее бывала.

«Особенно ярко отложилось в памяти, как мы уединялись с артисткой в маленькой гостевой спальне с зеленой кроватью и считали деньги, которые я ей приносила за концерты», — предалась былым воспоминаниям экс-директор звезды советской эстрады.

В сложившейся ситуации Коняхина не удивлена, что София Михайловна захотела избавиться от своей московской квартиры. Однако она считает, что продать недвижимость певице, которая поддерживает ВСУ, будет сложно.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

2-12-2024, 14:10

Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

1-12-2024, 11:57

Синоптик Цыганков рассказал, какая погода будет в Москве на Новый год

20-11-2024, 18:30

СМИ: София Ротару продает за 65 млн рублей квартиру в Москве, подаренную Юрием Лужковым

19-11-2024, 12:13

Комфортная жизнь в историческом районе: как девелопер FORMA делает мечту реальностью

19-09-2024, 20:29

«Только зубы»: В «Крокусе» под завалами могут быть останки десятков человек — опознать будет сложно

26-03-2024, 12:33

Появились фото всех террористов «Крокуса»: опознание продолжается, обвиняемые за решеткой — что известно о каждом из них

25-03-2024, 13:48

«Мы сломаем вас неверные»: Какой национальности террористы в «Крокусе» — на каком языке говорили

25-03-2024, 12:43

Появился обновленный список погибших в «Крокусе» – спасательная операция завершена

24-03-2024, 19:23

Поклонники «Пикника» чудом не попали на концерт группы в «Крокусе»

24-03-2024, 17:08

Долина, Зудина и Веденеева значатся среди погибших в «Крокусе»

24-03-2024, 16:38

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

23-03-2024, 12:08

От 500 рублей: Нашлись объявления для москвичей по откапыванию машин из сугроба снега

6-12-2023, 11:18

Москвичи жалуются на маргиналов и вредные выхлопы в Марьине

2-12-2023, 09:43

Жильцов московской пятиэтажки против воли хотят переселить в новостройку

28-11-2023, 22:13

На юго-востоке Москвы очевидцы сняли на видео «дом-монстр»

27-11-2023, 16:03

Эксперт рассказал, какие деньги платят выгульщикам собак в Москве

23-11-2023, 23:13

Убитую квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

17-11-2023, 19:18

Появился рейтинг из 16 районов востока Москвы от худшего к лучшему

13-11-2023, 12:03

Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

30-10-2023, 09:46

Новости партнеров
2023
ru-RU