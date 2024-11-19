СМИ: София Ротару продает за 65 млн рублей квартиру в Москве, подаренную Юрием Лужковым

Украинская певица София Ротару решила избавиться от своей недвижимости в Москве. Знаменитая артистка выставила на продажу трехкомнатную квартиру, которую когда-то получила благодаря бывшему мэру столицы Юрию Лужкову, узнала и рассказала «Экспресс-газета».

Городничий тогда на одном из светских приемов был удивлен, что звезда такой величины не имеет своего жилья в столице России и, приезжая в город, вынуждена останавливаться в гостиницах.

Недвижимость звезды советской эстрады расположена на Зоологической улице. Вначале Ротару в объявлении, поданном 24 октября сего года, запросила за квартиру площадью 122 квадратных метра 70 миллионов рублей. На такую цену никто не пристал. Сейчас жилье Софии Михайловны продается за 65 миллионов рублей.

Квартира в Москве Софии Ротару досталась почти даром

Ольга Коняхина, бывший директор исполнительницы песни «Лаванда», напомнила журналистам, что бывший московский градоначальник Юрий Лужков выделил Ротару квартиру на льготных условиях - фактически, недвижимость досталась ей «почти даром».

Когда Ротару бывала в Москве, она жила в этой квартире. Коняхина часто у нее бывала.

«Особенно ярко отложилось в памяти, как мы уединялись с артисткой в маленькой гостевой спальне с зеленой кроватью и считали деньги, которые я ей приносила за концерты», — предалась былым воспоминаниям экс-директор звезды советской эстрады.

В сложившейся ситуации Коняхина не удивлена, что София Михайловна захотела избавиться от своей московской квартиры. Однако она считает, что продать недвижимость певице, которая поддерживает ВСУ, будет сложно.