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Starry Night: смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога

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Starry Night: смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Nubia

Бренд Nubia опубликовал постеры, на которых запечатлены цветовые решения своего нового флагманского смартфона Z70 Ultra. Всего их три: классический черный, утонченный бежево-янтарный и один почти эксклюзивный - Starry Night. Это уникальная звездно-ночная расцветка в стиле знаменитой картины Винсента Ван Гога.

Nubia Z70 Ultra: официальные фото

 

Бренд «обкатал» этот оттенок еще в предыдущем поколении смартфонов Nubia Z60 Ultra, напоминает «Ферра». Дизайн нового флагмана во многом перенял облик предшественника, но изменения все же прослеживаются.
К примеру, производитель в новом поколении решил разместить объектив камеры не внутри черного блока, а над ним. Кроме того, в системе вспышек появилась кольцевая модель.
Презентация нового флагмана запланирована на 21 ноября 2024 года. Характеристики его в сеть утекли еще ранее.
Известно, что мобильное устройство идет с 6.85-дюймовым OLED-экраном (частота обновления 144 Гц), а за работоспособность отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite. У смартфона внушительная батарея - на 6150 мАч. Флагман поддерживает быструю зарядку на 80 Вт.


Информационное агентство «Informing»

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