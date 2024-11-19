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В «оскароносном» фильме «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом и Робин Райт нашлись киноляпы

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В «оскароносном» фильме «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом и Робин Райт нашлись киноляпы
Знаменитости
Фото из открытых источников

Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса, вышедший в прокат в 1994 году, отличился рекордными кассовыми сборами (собрал $678 млн при затратах в $ 55 млн), а также сразу шестью премиями «Оскар».

Главные роли в нем сыграли Том Хэнкс и Робин Райт. Однако выяснилось, что даже «оскароносные» фильмы содержат множество киноляпов. На них обратило внимание издание «РБК Лайф».

Просчет со школьным автобусом

Форрест и Дженни знакомятся в школьном автобусе. Если внимательно смотреть эту сцену в начале фильма, можно увидеть, что сиденье за спиной девочки пустое. Однако буквально через мгновение, когда Форрест присел рядом, там уже сидит мальчик.

Тетрадь и поверхность

На 25 минуте картины женщина уронила тетрадь на бетонную поверхность. Главный герой спешит ее поднять. И тут оказывается, что тетрадь лежит не на бетоне, а на устеленной брусчаткой поверхности.

Галстук разных цветов

Еще одну несостыковку можно увидеть на 31 минуте, когда Гамп подходит к президенту. Глава государства стоит с повязанным галстуком светлого цвета. Однако когда камера показывает персонажей с другого ракурса, видно, что галстук президента удивительным образом стал заметно темнее.

Утюг живет своей жизнью

Под завесу фильма происходит радостная встреча Форреста и Дженни, которые не виделись несколько лет. Главный герой узнает, что у него есть ребенок и тут же его приводит няня. Если переключиться с радостных эмоций и обратить внимание на обстановку в помещении, можно увидеть, что утюг на гладильной доске, «живет своей жизнью».

Его расположение между кадрами постоянно меняется - то он стоит вертикально, то горизонтально, хотя ним никто не пользуется да и вообще даже близко не подходит.

Информационное агентство «Informing»

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