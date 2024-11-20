TourDom: отдых в роскошных отелях Турции в декабре будет стоить от 50 тысяч рублей

Туристам из России, которые захотят в декабре 2024 года отдохнуть в роскошных отелях Турции (пятизвездочных), стоит быть готовыми выложить приличную сумму - 50 тысяч рублей и более. Цены приводит туристический портал TourDom.

Если махнуть вдвоем в Кемер на недельку вначале декабря и заселиться в Viking Star Hotel, это будет стоить 90,1 тысяча рублей. Правда, по факту отдых все равно обойдется дороже 45 тысяч рублей на человека, ибо питание не входит в эту сумму.

Путевка в First Class Hotel обойдется отдыхающим только на 2 тысячи рублей дороже

Но зато в этом случае отдыхающие могут рассчитывать на завтраки в отеле.

Туристам, которых никакие варианты, кроме системы «все включено», не интересуют, стоит настраиваться на стоимость выше 100 тысяч рублей.

К примеру, отель Sensitive Premium Resort & Spa предлагает роскошный пятизвездочный отдых за 113 тысяч рублей, Beach Club Doganay немногим дешевле - 102,9 тысячи рублей. В такой же ценовой категории и Justiniano Deluxe Resort - 116,9 тысячи рублей.

К слову, Турция, наравне с Египтом, является одной из самых дешевых стран для пляжного отдыха на новогодние каникулы.