В Канаде нашли обломки восьмиугольного НЛО, сбитого истребителем США

Обломки неопознанного летающего объекта, сбитого американским истребителем над озером Гурон в минувшем году, были найдены конной полицией Канады. Об этом сообщил CTV News.

Восьмиугольный НЛО со свисающими тросами на границе Штатов и Канады был замечен 12 февраля 2023 года

На перехват вылетел истребитель F-16 и атаковал объект двумя ракетами. После поражения обломки НЛО упали в воды Гурона. К поискам фрагментов объектов со стороны США привлекалась береговая охрана, со стороны Канады - конная полиция. 16 октября поисковая операция из-за резкого ухудшения погоды была свернута. После этого СМИ ничего не было известно о поисках.

Пролить свет на них захотели журналисты CTV News - они направили соответствующий запрос в министерство национальной обороны Канады. Из ответа следует, что поиски были продолжены. Сотрудникам конной полиции удалось обнаружить обломки аппарата. Они были отправлены на экспертизу.

Что она показала, в ведомстве не уточнили, лишь отметили, что угрозы для национальной безопасности страны они не представляют.