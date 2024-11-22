«Готовая съемочная площадка фильма ужасов»: в Португалии девушка случайно нашла жуткую заброшенную больницу

23-летняя блогерша Хлоя Урбекс специализируется на поисках и исследовании старых строений. В Португалии она наткнулась на заброшенную больницу недалеко от дороги. Когда она там побывала, сполна прониклась жуткой атмосферой помещения. В беседе с Jam Press она заявила, что это одна из самых мрачных мест, в которые ей довелось попасть - буквально готовая «съемочная площадка фильма ужасов».

Речь идет о сельской больнице, которая была заброшена порядка 20 лет назад. Хлоя обнаружила ее совершено случайно.

Блогерша пришла к выводу, что клиника опустела внезапно. На видео ей удалось снять койки, которые были аккуратно застелены, но покрывала вобрали в себя пыль двух десятилетий. В бывшем медучреждении также сохранилось медицинское оборудование, в том числе аппарат ИВЛ, а также операционные светильники - и даже медкарты больных, что странно.

«Все инструменты были разложены по местам и собирали пыль. Там очень сильное ощущение запустения. Это одно из самых жутких мест, в которые мне довелось попасть», — призналась Урбекс.

Блогершу потрясло огромное количество папок с историями болезни пациентов, которые лежали прямо на полу.

Больница находится близ дороги, при этом никаких указателей или заграждений блогерша там не увидела, передает «Лента».