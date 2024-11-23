Гепатолог Констанденков назвал три самых вредных для здоровья кишечника супа

В холодное время года похлебки и супы чрезвычайно востребованы среди граждан. Однако не все первые блюда являются одинаково полезными для здоровья. Гепатолог и гастроэнтеролог Андрей Констанденков назвал в разговоре с «Доктор Питер» три супа, являющихся «настоящим кошмаром» для желудка и останавливающих работу кишечника.

Солянка

Вкусная, ароматная... Самое что ни на есть настоящее зимнее блюдо. И отнюдь не полезное, предупреждает медик. Солянка чрезвычайно сытная и калорийная, поскольку в состав блюда входят копчености, колбасы и мясо, но при этом изобилует насыщенными жирами, консервантами, а также большим количеством соли.

Солянка способна привести к ухудшению состояния здоровья человека с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а при регулярном употреблении сказаться на работе кишечника и привести к запорам.

В этом сытном первом блюде много химических соединений в составе белка - пуринов. Они увеличивают риски образования камней в почках.

Грибной суп

Многим в сравнении с «тяжелой» солянкой этот суп кажется легким. В то же время он из-за наличия в составе грибов структурного полисахарида сложный для пищеварения из-за отсутствия в организме необходимых ферментов.

При гастритах, язве, заболеваниях кишечника и поджелудочной железы такой суп противопоказан.

Гороховый суп

Всем известно, что он способен привести к дискомфорту в области ЖКТ, вздутию и повышенному газообразованию. Людям, у которых имеются проблемы с кишечником, от такого супа в рационе лучше воздержаться.







