Кинолог рассказал о чувствах собак во время дождя

Не все собаки любят гулять в дождливую погоду. И дело вовсе не в том, что четвероногие питомцы боятся замочить лапы, а в ощущениях. Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил в беседе с изданием «Мослента».
Собаки в дождь чувствуют себя дискомфортно.
У собак барабанные перепонки гораздо чувствительнее, нежели у людей
Все звуки они слышат острее, а шум дождя на это очень влияет. На обостренный слух собак в непогоду могут оказывать влияние и другие факторы - шум ветра или веток деревьев, звуки пролетающих по лужам авто и так далее.
В дождь из-за влажного звука запахи выдаются более интенсивными. Это тоже способно отвлекать четвероногих питомцев.
Из-за ухудшения видимости четкость зрения у псов может снижаться. Поэтому в непогоду собакам даже привычные предметы могут казаться потенциально опасными и пугающими.