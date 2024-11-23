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Кинолог рассказал о чувствах собак во время дождя

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Кинолог рассказал о чувствах собак во время дождя
В России / О разном
Фото из открытых источников

Не все собаки любят гулять в дождливую погоду. И дело вовсе не в том, что четвероногие питомцы боятся замочить лапы, а в ощущениях. Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил в беседе с изданием «Мослента».

Собаки в дождь чувствуют себя дискомфортно.

«Во время дождя усиливаются запахи, которые могут их отвлекать. К тому же, многим собакам не нравится шум дождливой погоды, а постоянно падающие капли могут помешать видеть объекты», — объясняет специалист.

У собак барабанные перепонки гораздо чувствительнее, нежели у людей

Все звуки они слышат острее, а шум дождя на это очень влияет. На обостренный слух собак в непогоду могут оказывать влияние и другие факторы - шум ветра или веток деревьев, звуки пролетающих по лужам авто и так далее.

В дождь из-за влажного звука запахи выдаются более интенсивными. Это тоже способно отвлекать четвероногих питомцев.

Из-за ухудшения видимости четкость зрения у псов может снижаться. Поэтому в непогоду собакам даже привычные предметы могут казаться потенциально опасными и пугающими.

«Не заставляйте свою собаку гулять насильно. Если дождь вызывает сильный дискомфорт и стресс, постарайтесь его переждать и выйти на улицу после того, как он закончится», — резюмировал кинолог.

Информационное агентство «Informing»

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