Уехавший из России комик Чапарян готов выступить на корпоративе в Москве за 700 тыс. рублей - SHOT

Популярный комик Артур Чапарян, покинувший Россию вскоре после начала страной специальной военной операции на Украине, готов выступить на корпоративе в Москве. Гонорар, который запрашивает артист, составляет 700 тысяч рублей. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT, пишет издание «Лайф».

Гонорар в 700 тысяч рублей предполагает 25-минутное выступление комика исключительно перед взрослой аудиторией. Заказчикам, которые захотят внести коррективы в программу, надо раскошелиться больше.

Чапарян настаивает на строгой конфиденциальности

Снимать его выступление запрещается.

Для того, чтобы Артур приехал в Москву и выступил, он должен получить предоплату 50%. Заказчику также стоит позаботиться о билетах в столицу. Для выступления шоумену понадобится барный стул, проводной микрофон, а также диджей и ведущий, которые бы его представили.

Чапарян готов заселиться в отель с четырьмя звездами. К гримерке у него особых требований нет. Комику будет достаточно пары бутылок воды, салфеток и флакона с антисептиком.

Одно из условий - заказчик обязан выплачивать артисту суточные в размере $50.

После переезда из РФ Чапарян живет в Армении. Недавно он заявлял о планах переехать жить в США и поселиться в Нью-Йорке.