Информинг » Знаменитости » В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину - СМИ

В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину - СМИ

Image 16+
В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину - СМИ
Знаменитости
Фото из открытых источников

88-летнюю Светлану Дружинину, режиссера фильмов о гардемаринах и актрису комедии «Девчата», экстренно госпитализировали в Москве.

В больнице она пройдет курс срочной противоопухолевой терапии из-за перенесенного бронхита, сообщает сегодня издание «Лайф» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник напоминает, что у Дружининой ранее был выявлен рак легких. По этой причине для онкобольной угрозу представляет даже малейшая простуда, поскольку может оказаться смертельной.

В последнее время состояние здоровья Светланы Дружининой вызывает беспокойство

В конце августа текущего года она уже попадала в больницу из-за выявленной пневмонии.

А теперь, в конце осени, из-за бронхита режиссеру картины «Гардемарины, вперед!» придется пройти курс срочной противоопухолевой терапии.

Информационное агентство «Informing»

«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

Вчера, 16:51

Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

Елена Преснякова призналась, что почти не переписывается с переехавшим жить в США внуком Никитой

5-12-2024, 10:06

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Агата Муцениеце рассказала, что во время брака с Павлом Прилучным видела НЛО

2-12-2024, 16:32

Саша Савельева призвала не доверять сомнительным «мозгоправам» из социальных сетей

2-12-2024, 16:02

Бурак Озчивит получил новый проект в России и вновь приехал в Москву

2-12-2024, 15:29

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

«Не скучаю ни по чему российскому, абсолютно»: Историк моды Александр Васильев заявил, что после февраля 2022 года заработал себе сердечную недостаточность

30-11-2024, 18:26

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

29-11-2024, 16:39

Лариса Гузеева стала владелицей виллы на Бали за 14 млн рублей

29-11-2024, 12:34

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

28-11-2024, 16:54

64-летний актер Антонио Бандерас вышел в свет с молодой избранницей

28-11-2024, 15:39

Новости партнеров
2023
ru-RU