В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину - СМИ

88-летнюю Светлану Дружинину, режиссера фильмов о гардемаринах и актрису комедии «Девчата», экстренно госпитализировали в Москве.

В больнице она пройдет курс срочной противоопухолевой терапии из-за перенесенного бронхита, сообщает сегодня издание «Лайф» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник напоминает, что у Дружининой ранее был выявлен рак легких. По этой причине для онкобольной угрозу представляет даже малейшая простуда, поскольку может оказаться смертельной.

В последнее время состояние здоровья Светланы Дружининой вызывает беспокойство

В конце августа текущего года она уже попадала в больницу из-за выявленной пневмонии.

А теперь, в конце осени, из-за бронхита режиссеру картины «Гардемарины, вперед!» придется пройти курс срочной противоопухолевой терапии.