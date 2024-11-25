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Туристка из России, впервые побывавшая в Египте, рассказала, как разводят на деньги отдыхающих

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Туристка из России, впервые побывавшая в Египте, рассказала, как разводят на деньги отдыхающих
В Мире
Фото из открытых источников

Россиянка, которая нынешней осенью впервые побывала на отдыхе в Египте, призвала соотечественников быть внимательнее во время нахождения там. По ее словам, очень большой риск быть «разведенными на деньги» со стороны местных жителей. Их передает сайт «Актуальные новости».

Женщина отдыхала в Хургаде, заселившись в отель четыре звезды по системе «все включено»

Визу приобретала прямо в аэропорту. Сразу после того, как женщина сошла со трапа самолета, ее встретили вывески, из которых следовало, что визу можно купить за 25 долларов.

«Когда я подошла к окошку, сотрудник потребовал 27 долларов. Почти все отдали, хотя некоторые возмутились и пошли в другие окна, где им поставили визу за 25 долларов», — поведала туристка.

На грани шантажа действовал и представитель оператора, рекламируя различные экскурсии. По факту отдыхающих предупредили, что если они ничего не купят, визу им не одобрят.

В целом, отдыхом путешественница осталась довольна. В ноябре отдых в Египте очень комфортный - сильной жары уже не наблюдается, но море остается очень теплым. Путевка обошлась ей в 70 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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