Леонид Якубович со скандалом сбежал со съемок шоу «ЧБД» - гнались операторы, гнался Щербаков

Популярный российский телеведущий Леонид Якубович со скандалом покинул съемочную площадку шоу «ЧБД». За ним в погоню пустились операторы и один из комиков, но, судя по всему, безуспешно.

О скандале на телевидении с ведущим капитал-шоу «Поле чудес» стало известно после публикации в Telegram-канале шоу «Что было дальше?» видео с Якубовичем. На записи видно, как Леонид Аркадьевич быстро ретируется с площадки, не дождавшись сигнала об окончании съемок.

Что побудило его на бегство, пока неизвестно. Авторы «Комсомольской правды» предположили, что у Якубовича мог возникнуть конфликт с комиками. Ведущий «Поля чудес» сам знает толк в шутках, но скабрезного и жесткого юмора своих более молодых коллег мог и не вынести.

На видео видно, что за Якубовичем вслед пустились операторы и комик Алексей Щербаков. Вероятно, они намеревались вернуть знаменитого гостя.

Но тот, рассердившись, лишь выкрикнул: « Вы же не дали рассказать, и теперь тайна останется тайной».

Что на самом деле случилось во время съемок, станет известно только после выхода шоу в эфир.