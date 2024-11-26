Информинг » Знаменитости » Жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о том, что он болен раком

Жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о том, что он болен раком

Image 16+
Жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о том, что он болен раком
Знаменитости
Фото из открытых источников

Жена Александра Буйнова отреагировала на распростравшиеся в СМИ новости о том, что артист болен раком четвертой стадии. Женщина опровергает информацию о болезни и заявляет о своем возмущении в связи с тем, что по сети расходятся новости, не соответствующие действительности.

Алена Буйнова воспринимает тиражирование слухов о якобы раке у ее мужа Александра как распространение подлыми людьми ложных сведений с целью заработка на имени артиста.

В беседе с Woman.ru супруга певца посоветовала журналистам черпать информацию из первых уст.

«Кто хочет его увидеть в больнице, путь к нам приедет, возьмет у Саши интервью, поговорит с ним, пройдется с ним 10 километров, как он каждый день ходит, - восклицает Алена Буйнова. - Честно, уже порядком надоело, что всякие сволочи, не похожие на личности, свои деньги зарабатывают на нем».

Слухи об онкологии у Буйнова в последнее время появляются регулярно

Однако то, что они являтся лживыми, можно убедиться, открыв соцсети артиста.

Жена напомнила, что Александр продолжает активно выступать м концертами, публикуя видеоотчеты, посещает различные мероприятия.

«Ну какая больница, зайдите в его соцсети, только вчера концерт был», - заключила женщина.

В минувший вторник, 26 ноября, Telegram-канал SHOT распространил информацию о том, что певцу Александру Буйнову якобы был присвоен паллиативный статус из-за диагностированной четвертой стадии рака предстательной железы.

Информационное агентство «Informing»

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

Елена Преснякова призналась, что почти не переписывается с переехавшим жить в США внуком Никитой

5-12-2024, 10:06

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Агата Муцениеце рассказала, что во время брака с Павлом Прилучным видела НЛО

2-12-2024, 16:32

Саша Савельева призвала не доверять сомнительным «мозгоправам» из социальных сетей

2-12-2024, 16:02

Бурак Озчивит получил новый проект в России и вновь приехал в Москву

2-12-2024, 15:29

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

«Не скучаю ни по чему российскому, абсолютно»: Историк моды Александр Васильев заявил, что после февраля 2022 года заработал себе сердечную недостаточность

30-11-2024, 18:26

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

29-11-2024, 16:39

Лариса Гузеева стала владелицей виллы на Бали за 14 млн рублей

29-11-2024, 12:34

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

28-11-2024, 16:54

64-летний актер Антонио Бандерас вышел в свет с молодой избранницей

28-11-2024, 15:39

Недавно развелся: журналистка Мартынова рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

27-11-2024, 13:07

Новости партнеров
2023
ru-RU