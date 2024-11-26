Жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о том, что он болен раком

Жена Александра Буйнова отреагировала на распростравшиеся в СМИ новости о том, что артист болен раком четвертой стадии. Женщина опровергает информацию о болезни и заявляет о своем возмущении в связи с тем, что по сети расходятся новости, не соответствующие действительности.
Алена Буйнова воспринимает тиражирование слухов о якобы раке у ее мужа Александра как распространение подлыми людьми ложных сведений с целью заработка на имени артиста.
В беседе с Woman.ru супруга певца посоветовала журналистам черпать информацию из первых уст.
Слухи об онкологии у Буйнова в последнее время появляются регулярно
Однако то, что они являтся лживыми, можно убедиться, открыв соцсети артиста.
Жена напомнила, что Александр продолжает активно выступать м концертами, публикуя видеоотчеты, посещает различные мероприятия.
В минувший вторник, 26 ноября, Telegram-канал SHOT распространил информацию о том, что певцу Александру Буйнову якобы был присвоен паллиативный статус из-за диагностированной четвертой стадии рака предстательной железы.