Жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о том, что он болен раком

Жена Александра Буйнова отреагировала на распростравшиеся в СМИ новости о том, что артист болен раком четвертой стадии. Женщина опровергает информацию о болезни и заявляет о своем возмущении в связи с тем, что по сети расходятся новости, не соответствующие действительности.

Алена Буйнова воспринимает тиражирование слухов о якобы раке у ее мужа Александра как распространение подлыми людьми ложных сведений с целью заработка на имени артиста.

В беседе с Woman.ru супруга певца посоветовала журналистам черпать информацию из первых уст.

«Кто хочет его увидеть в больнице, путь к нам приедет, возьмет у Саши интервью, поговорит с ним, пройдется с ним 10 километров, как он каждый день ходит, - восклицает Алена Буйнова. - Честно, уже порядком надоело, что всякие сволочи, не похожие на личности, свои деньги зарабатывают на нем».

Слухи об онкологии у Буйнова в последнее время появляются регулярно

Однако то, что они являтся лживыми, можно убедиться, открыв соцсети артиста.

Жена напомнила, что Александр продолжает активно выступать м концертами, публикуя видеоотчеты, посещает различные мероприятия.

«Ну какая больница, зайдите в его соцсети, только вчера концерт был», - заключила женщина.

В минувший вторник, 26 ноября, Telegram-канал SHOT распространил информацию о том, что певцу Александру Буйнову якобы был присвоен паллиативный статус из-за диагностированной четвертой стадии рака предстательной железы.