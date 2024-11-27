Недавно развелся: журналистка Мартынова рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

СМИ узнали подробности о личной жизни нового возлюбленного актрисы Кристины Асмус, с которым она недавно пришла на премьеру сериала «Первый номер». Журналистка Алена Мартынова в Телеграм-канале «Светский хроник» заявляет, что продюсер Илья Бурец только недавно добился расторжения брака.

Развод с бывшей женой, по ее словам, был оформлен 18 ноября 2024 года. В качестве доказательства хроникер опубликовала скриншот из картотеки столичных судов.

Заявление о расторжении брака было подано экс-супругой продюсера 11 октября

В этом союзе у Ильи родилась дочь. Девочке сейчас 11 лет.

Журналистка предположила, что искра между Бурец и Асмус проскочила на съемках сериала «РАЙцентр» в 2022 году. Кристина в нем снялась в главной роли. Примечательно, что на тот момент она состояла в отношениях с актером Романом Евдокимовым. Илья Бурец был продюсером сериала.

На днях парочка, держась за руки, побывала на премьере сериала «Первый номер». Косвенно роман с Ильей подтвердила звезда фильма «Текст», когда публиковала у себя в социальной сети фото, на котором запечатлена под капельницей с чашкой чая. Звезда призналась, что снимок сделал ее новый возлюбленный.