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В США редчайший доллар 1795 года два столетия пылился среди старых вещей - монету стоимостью 100 тысяч нашли в коробке из-под обуви

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В США редчайший доллар 1795 года два столетия пылился среди старых вещей - монету стоимостью 100 тысяч нашли в коробке из-под обуви
В Мире
National Numismatic Collection / National Museum of American History

В США семья из штата Род-Айленд станет богаче минимум на 100 тысяч долларов благодаря находке, сделанной во время разбора старого хлама. В старой коробке из-под обуви им посчастливилось найти редчайший доллар, отчеканенный еще в 1795 году.

Предполагается, что монета хранилась там почти два столетия, ибо прекрасно сохранилась, пишет в своей статье West Alabama Watchman.

Доллар 1795 года - первая монета, выпущенная федеральным правительством США. Ее сделали по образцу испанских песо восемнадцатого века.

Чеканка таких монет производилась вручную. Доллар изготавливали из серебра и меди. На монете можно увидеть профиль древнеримской богини Либертас (Свобода).

Она предстает с распущенными волосами. Из-за этого уникальную монету коллекционеры начали называть «Доллар распущенные волосы».

Монета с богиней ценна еще и потому, что чеканили ее лишь в 1794-1795 годах. Затем стал использоваться другой дизайн.

Таких монет в мире на текущий момент насчитывается на более сотни

Поэтому среди коллекционеров сейчас царит настоящий ажиотаж. Доллар, найденный в коробке от обуви вместе с другими памятными безделушками, продадут с аукциона в Калифорнии 15 декабря.

Эксперты считают, что представляющий историческую ценность доллар хранился семью поколениями семьи - с конца XVIII или начала XIX века, поскольку сохранился в превосходном состоянии.

Люди даже не догадывались, что в коробке от обуви лежит целое состояние. Монета стоит минимум 100 тысяч долларов.

Информационное агентство «Informing»

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