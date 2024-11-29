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Лариса Гузеева стала владелицей виллы на Бали за 14 млн рублей

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Лариса Гузеева стала владелицей виллы на Бали за 14 млн рублей
Знаменитости
Фото из открытых источников

65-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала владелицей виллы на Бали. Недвижимость обошлась ей в 14 миллионов рублей. О своем приобретении звезда художественного фильма «Теща» рассказала у себя в социальных сетях.

Недавно Гузеева летала на отдых. Отпуск звезда кино и ТВ захотела провести на Бали. Экзотические пейзажи и местная кухня вдохновили Ларису на приобретении недвижимости на сказочном острове.

Артистка купила виллу с видом на океан

Покупкой она довольна и считает это отличным вложением денег.

Поначалу она сомневалась в том, стоит ли покупать виллу, ведь часто в отпуск она приезжать на Бали не сможет.

«Мне нравится и я бы хотела вложиться. Но я точно не буду приезжать сюда чаще раза в год на две недели. А что же все остальное время?» — рассуждала Гузеева.

Риелтор убедил телеведущую, что в проигрыше она точно не будет, ведь сможет сдавать виллу в аренду отдыхающим и получать прибыль от сдачи в наем.

Кроме того, недвижимость на Бали в цене будет только расти. Так, на момент покупки вилла стоит 14 миллионов. Когда Гузеева захочет ее продать, стоимость, возможно, повысится до 16-19 миллионов.

Информационное агентство «Informing»

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