TVP World: В Испании рыбак поймал сома длиной 2 метра 68 сантиметров и весом 130 килограммов

Рыбак из Польши отлично порыбачил в Испании. За две недели Михал Хелковский поймал двух огромных сомов. Последняя его рыбалка была особенно удачной. Мужчина выловил сома длиной 2 метра 68 сантиметров. Гигант завесил чуть более 130 килограммов, информирует TVP World.

Удача рыбаку улыбнулась на реке Эбро, что течет на северо-востоке Пиренейского полуострова. Выловив сома-гиганта, Михал, вдоволь нафотографировавшись с рыбой, а также взвесив и измерив ее, решил ее отпустить на волю.

«Эта рыба — настоящий великан, обитающий в Эбро. Этот сом как будто с другой планеты», — поделился своими впечатлениями рыбак под фото в социальной сети.

Поляк напомнил, что за неделю до того, как вытащил огромного сома, он поймал почти такого же размера рыбину. И тоже в Эбро.

Хелковский сокрушается, что до установления мирового рекорда ему не хватило всего чуть-чуть - 17 сантиметров в размере рыбины

В настоящее время рекордсменом является итальянец Алессандро Бьянкарди, который в мае минувшего года вытащил сома длиной 2 метра 85 сантиметров, передает «Лента».