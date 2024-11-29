В Британии двухлетний мальчик умер от обезвоживания, пролежав в ногах скончавшегося от сердечного приступа отца

Ужасающая картина предстала перед глазами британских полицейских после того, как они вскрыли двери квартиры на Принс-Альфред-авеню. Они увидели мертвого 60-летнего мужчину, в ногах которого лежал его двухлетний сын. Ребенок также был неживым.

Медицинская экспертиза показала, что двухлетний Бронсон Баттерсби скончался на несколько дней позже своего отца. Причина смерти ребенка - обезвоживание, уточняет издание Mirror. Его 60-летний отец Кенни умер в результате сердечного приступа.

Бронсон был бы жив, если бы не остался рядом с телом отца и выбрался на улицу

Во время предварительного слушания дела прокуратура сообщила, что Кенни после развода с супругой добился, чтобы их ребенок проживал вместе с ним. Мужчина даже не предполагал, что из-за его кончины оборвется и жизнь его сына.

Первой переполошилась соседка Баттерсби. Женщина, проживающая в квартире напротив жилья отца и сына, обратилась в полицию, заявив, что несколько дней их не видела. Стражи порядка приехали и вскрыли замки, увидев ужасающую картину.