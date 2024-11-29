В Британии мужчина принял рак за вросший волос и отрастил бороду, чтобы скрыть опухоль

Футбольный менеджер из Великобритании Саймон Хитон остался в живых только благодаря своим родственникам, которые надавили на него и заставили пройти обследование. В противном случае мужчину ждала бы печальная участь многих онкобольных.

Еще в 2021 году Саймон заметил небольшое темное пятно на своей скуле. Спустя пару дней оно исчезло, но потом снова проступило. Хитон почему-то решил, что это вросший волос. Незначительный, по его мнению, дефект кожи он решил замаскировать - отрастил бороду. О походе в больницу даже не задумывался.

Злополучное пятно со временем начало доставлять дискомфорт Саймону, поскольку не только не исчезало, а увеличивалось в размере.

Борода не смогла скрыть новообразование от родственников менеджера. Они вынудили его сходить в больницу. Врачи сразу же заподозрили у пациента рак.

Осенью текущего года британцу сделали операцию. То, что он принял поначалу за небольшой дефект кожи, является, предположительно, базальноклеточной карциномой. Результаты гистологии будут в ближайшее время.