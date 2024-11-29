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В Кении во время раскопок найдено доказательство сосуществования двух видов людей

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В Кении во время раскопок найдено доказательство сосуществования двух видов людей
Новости науки
Reutres

В Кении на территории Кооби-фора близ озера Туркан ученые во время раскопок обнаружили окаменелые следы парантропа Бойса (Paranthropus boisei) и человека прямоходящего (Homo erectus). Они могут считаться доказательством того, что на Земле полтора миллиона лет назад сосуществовали два вида людей, передает РБК со ссылкой на агентство Reutres.

И парантроп, и человек прямоходящий считаются нашими предками. Парантропы Бойса жили на планете примерно 2,3–1,2 млн лет назад. Они были очень маленького роста - в пределах 137 см. Ноги парантропов были больше схожи на лапы обезьян.

Человек прямоходящий обитал 1,89 млн — 110 тыс. лет назад. Его рост был на современном уровне - составлял порядка 145-185 см. Его особенностью был более крупный мозг, нежели у парантропа, но все же меньше, чем у современных людей.

Ученые исследовали выявленные следы и сделали вывод о том, что два вида древних людей сосуществовали на территории нынешней Кении примерно в течении 200 лет подряд. Они могли конкурировать между собой, хотя далеко не факт, если у каждого из видов был доступ к ресурсам.

Различия в питании были более чем очевидными. Парантропы кушали пищу, которая долго перетравливалась. Человек прямоходящий был всеядным и в своем развитии уже дошел до стадии, что имел инструменты для того, чтобы разделывать туши.

Информационное агентство «Informing»

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